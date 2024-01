Paura dopo Lazio-Roma: scontri tra tifosi, 30enne accoltellato in un pub

StrettoWeb

Lo avevamo detto: era stato un derby “acceso” dentro e fuori dal campo. Si pensava, però, senza particolari conseguenze. E invece, se dentro il rettangolo verde si è concluso tutto con tre rossi nel finale, fuori è andata peggio. Un tifoso 30enne, infatti, è stato accoltellato ieri sera all’interno di un pub fuori dallo stadio Olimpico al termine di Lazio-Roma di Coppa Italia, per la cronaca match vinto per 1-0 dai biancocelesti.

L’uomo è ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la polizia. Da una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe accaduto all’interno di un locale: una rissa che è poi sfociata con l’accoltellamento dei tifosi laziali verso il 30enne romanista, ferito all’addome con diversi fendenti. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito, dove risulta ricoverato.