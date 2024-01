Sciopero 8 gennaio 2024, Ita cancella 20 voli nazionali

StrettoWeb

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – A causa dello sciopero di 24 ore domani, lunedì 8 gennaio 2024del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia, Ita si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali. E’ quanto comunica una nota del vettore pubblicata sul sito ufficiale, informando che potrebbero verificarsi alcune modifiche dell?operativo dei voli di Ita Airways.

La compagnia aerea, si legge ancora, “invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l?agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l?8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell?orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio”.