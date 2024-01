Sci: Cdm, Goggia vince discesa Altenmarkt, terza Delago

StrettoWeb

Altenmarkt, 13 gen. (Adnkronos) – Sofia Goggia torna alla vittoria e vince la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee ventiquattro ore dopo il SuperG concluso con una scivolata. L?Italia dello sci femminile vive un?altra giornata storica, con due atlete sul podio della discesa. Sofia Goggia ottiene la vittoria numero 24 della sua carriera (la diciottesima in discesa) e raggiunge Federica Brignone e Gustav Thoeni nella classifica all-time degli italiani più vincenti. La campionessa bergamasca è molto precisa nei passaggi chiave della pista austriaca, composta sui salti, e riesce a mantenersi sempre ad una velocità altissima, irraggiungibile per le avversarie. Il suo tempo finale è 1?46?47, 10 centesimi prima dell?austriaca Stephanie Venier e 34 centesimi meglio della coppia composta da Nicol Delago e Mirjam Puchner, al terzo posto. Per Delago si tratta del quarto podio della carriera, ma soprattutto della certificazione della ritrovata competitività per la velocista gardenese.