Scherma: Grand Prix spada, 24 azzurri a Doha per la prima prova internazionale del 2024

Doha, 24 gen. – (Adnkronos) – Andrà in scena a Doha il primo Grand Prix FIE del 2024 per la spada. In un inedito trittico di giornate d?inizio settimana, da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio, in Qatar saranno 24 gli azzurri del Commissario tecnico Dario Chiadò che saliranno sulle pedane della Lusail Sport Arena per l?appuntamento che apre l?anno olimpico di spadiste e spadisti, in una prova del circuito d?élite di Coppa del Mondo che, come sempre per le tappe GP, prevede soltanto le competizioni individuali (a punteggio maggiorato).

Lunedì 29 la prima giornata di gare con la fase a gironi e i turni preliminari della competizione femminile. Sono già qualificate al tabellone principale da 64 in programma mercoledì 31, perché tra le ?top 16? del ranking mondiale, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Saliranno invece subito in pedana per le qualificazioni le altre nove spadiste azzurre: Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi e Gaia Traditi. Martedì 30 l?esordio degli uomini. Anche in questo caso nove gli spadisti italiani al via dei preliminari: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli e William David Sica. Sono invece ammessi per diritto di ranking al tabellone principale, e dunque esentati dalle qualificazioni, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara che entreranno in gara direttamente nella giornata clou di mercoledì 31. La spedizione della spada azzurra a Doha sarà guidata dal CT Dario Chiadò e composta dai maestri di staff Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota e dai fisioterapisti Francesco Aragona e Veronica Balzano.

