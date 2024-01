Sanità: Schlein a Meloni, ‘non mi risponde ‘potevate farlo voi’, a governo ora c’è lei’**

StrettoWeb

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Non mi risponde come fa sempre ‘potevate farlo voi’. Non tanto perchè io la governo non ci sono ancora mai stata, ma perchè al governo ci siete voi da 16 mesi e l’Italia aspetta risposte”. Così Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera chiedendo al governo di “sbloccare il tetto delle assunzioni” nella sanità, “norma obsoleta ferma al 2009” e di “mettere risorse” in un comparto in cui mancano “30mila medici e 70mila infermieri”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.