Sanità: Furfaro (Pd), ‘da oggi è più chiaro che destra la vuole privata per i ricchi’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Visto Presidente Meloni? Quando ci si confronta in Parlamento, vengono fuori le differenze tra destra e centrosinistra, tra chi vuole come lei la sanità privata e chi vuole rilanciare quella pubblica come Elly Schlein. Non si neghi al confronto, non abbia paura di dire ciò che pensa. Vuole una società in cui solo chi ha i soldi può curarsi, noi invece vogliamo un’Italia che non lascia indietro nessuno. Dopo il confronto di oggi, è più chiaro anche agli italiani”. Lo scrive su twitter Marco Furfaro, responsabile Contrasto alle diseguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale Pd.

