Romina Carrisi è diventata mamma, è nato Axel Lupo

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Fiocco azzurro in casa Carrisi-Rastelli. Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito, Axel Lupo, avuto dal compagno regista Stefano Rastelli. Il piccolo, venuto alla luce alle 22.39 di ieri sera con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3kg e 100 grammi. “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”, fanno sapere i famigliari all’Adnkronos. Romina Carrisi e Stefano Rastelli si sono conosciuti due anni fa durante il programma di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone per cui entrambi hanno lavorato. E da allora sono inseparabili.

