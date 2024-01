Roccella: imbarcazione a vela in fiamme al porto

StrettoWeb

I vigili del fuoco sono stati impegnati nel porto di Roccella Jonica per l’incendio di un’imbarcazione a vela che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il natante, uno sloop di circa 10 metri, era ancorato nella darsena riservata ai diportisti, quando è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse alle imbarcazioni vicine. Sono in corso indagini per appurare le cause dell’ incendio.

Imbarcazione in fiamme al porto di Roccella Jonica