Riva: Gravina, ‘Ci ha lasciati un monumento nazionale’

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – ?Sono scosso e profondamente addolorato, il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale. Gigi Riva ha incarnato il mito dell?uomo libero e del calciatore straordinario: il suo orgoglio, la sua classe e il suo senso di giustizia hanno unito generazioni e appassionato milioni di persone. ?Rombo di tuono? ha legato all?Azzurro la sua straordinaria carriera da atleta e da dirigente, grazie a lui abbiamo vinto l?Europeo del 1968 e il Mondiale del 2006. Chi ha avuto, come me, la fortuna di conoscerlo oggi perde un amico e un punto di riferimento importante?. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina in ricordo di Gigi Riva, scomparso oggi.

