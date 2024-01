Si ritrovano su Facebook 60 anni dopo quel primo (e unico) bacio: ora Riccardo e Anna si sposano

StrettoWeb

Un bacio nel 1965, mai dimenticato. 59 anni fa. Un’altra vita. Ma le loro, di vite, divise da quel lontano 1965, si sono ritrovate adesso, grazie a Internet, ai social, a Facebook, a un mondo globalizzato e sempre più vicino. I protagonisti di questa storia sono Riccardo Fontani e Anna Adamanti, due signori toscani rispettivamente di 79 e 77 anni. Nel 1965, 59 anni fa, da ragazzini, si erano scambiati un primo (e unico) bacio, in una balera di Abbadia San Salvatore, in provincia di Grosseto. Poi si sono persi di vista: niente più contatti. Non c’era Internet, non c’era WhatsApp, non c’erano i telefoni, le videochiamate. Era tutto molto più complesso.

Ma, come i due hanno raccontato ai “Fatti Vostri” su Rai 2, adesso è proprio grazie a Internet che si sono ritrovati. Su Facebook i due, per la prima volta da quel bacio, si sono rincontrati e rivisti. E adesso, udite udite, si sposano, per ricongiungersi – in un sol colpo – a 59 anni fa, a quel lontano 1965 in cui erano ragazzini, con un futuro davanti e una vita tutta da vivere. E pensare che i due, dopo quel bacio, avevano provato a rivedersi, tornando al locale in cui si erano incontrati. Nulla di fatto. E così vite divise e altre strade. Si erano entrambi sposati. Anna, maestra e mamma di due figli, è poi rimasta vedova; Riccardo invece ha divorziato. Poi, grazie al nipote di lei, il contatto su Facebook e il nuovo incontro. Così la decisione: ad aprile si sposano.