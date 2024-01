Ripristino della pavimentazione e segnaletica stradale, la viabilità a Messina

StrettoWeb

Previsti provvedimenti viabili per interventi di ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via Porta Imperiale a Messina, nel tratto compreso tra la via Fabrizi e piazza Lo Sardo, nell’anello stradale di piazza Lo Sardo, in via Antonio Martino, nel tratto compreso tra piazza Lo Sardo e via Santa Cecilia. Pertanto nei tratti predetti vigeranno, dalle ore 21 di lunedì 29 gennaio sino alle 7 di giovedì 1 febbraio, divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, garantendo in sicurezza l’accesso veicolare ai residenti ed alle proprietà laterali.

Interventi di ripristino della segnaletica stradale in un tratto di via Cesare Battisti e di viale Boccetta

Per consentire interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale relativa alla delimitazione degli stalli di sosta veicolare sul lato est (lato mare) di via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra tra via Cannizzaro e largo San Giacomo e sul lato nord della carreggiata nord di viale Boccetta, nel tratto tra via Concezione e viale Regina Margherita, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto limitazioni viarie. Pertanto domani, giovedì 25, e venerdì 26, nella fascia oraria 20-6, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, nei predetti tratti di strada.

