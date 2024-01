Due reggini al ReggioRavagnese: ufficiali gli arrivi di Carmelo Maesano e Demetrio Riso

StrettoWeb

Il ReggioRavagnese si muove sul mercato. Il club reggino ha ufficializzato l’arrivo di due reggini. Si tratta di Carmelo Maesano e Demetrio Riso, i quali sbarcano alla corte di mister Misiti a qualche giorno dalla non semplice trasferta in casa della Digiesse Praia Tortora.

ReggioRavagnese, la carriera dei due nuovi arrivati Maesano e Riso

Carmelo Maesano è conosciuto per il suo passato all’ASD Reggio Calabria di Praticò. Eclettico terzino classe 1996, ha fatto il suo esordio in Serie D nell’ Hinterreggio, per poi militare per tre anni nella Reggina tra Serie D e Serie C, realizzando anche 6 reti. Nel 2018 esperienza in Serie C nella Triestina, per poi giocare sempre in D nella Palmese e negli due anni nel San Luca.

Demetrio Riso è invece un esterno sinistro classe 2005, cresciuto nella Segato, ha militato per due anni nella Juniores del Livorno, mentre nella prima parte di questa stagione è stato in D tra le fila dell’Acireale.