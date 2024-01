Reggio Calabria, tagliato un grosso albero morto sul Viale Calabria: zona messa in sicurezza

StrettoWeb

Sono in corso da questa mattina i lavori di messa in sicurezza di un albero morto sul Viale Calabria a Reggio. Il grande albero era ormai morto da tempo e questa mattina gli addetti alla manutenzione del verde sono intervenuti per tagliarlo e mettere in sicurezza la zona che altrimenti poteva essere messa a repentaglio dall’arbusto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.