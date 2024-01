Reggio Calabria, che succede all’ufficio postale di via …? Lo sfogo di un cliente

StrettoWeb

Relativamente all’articolo che abbiamo pubblicato ieri su StrettoWeb relativamente ai disagi per i clienti dell’ufficio postale di Via Ecce Homo a Reggio Calabria, un lettore ci ha inviato un suo sfogo in cui afferma:

“Buongiorno sono uno dei tanti utenti che ha fatto la fila fuori da quell’ufficio postale. Quello che sta succedendo all’ufficio postale è una cosa molto anomala, e la paura di ipotetici assembramenti vuole essere una scusa per scongiurare qualsiasi denuncia per interruzione di pubblico servizio. Ho fatto due sere la fila in quell’ufficio verso le 18:30, la prima sera mi è andata male, eravamo circa in tutto 10 persone fuori, e dentro con soli 2 sportelli erano solo 3 persone, bene la porta è rimasta chiusa, sono entrate in tutto 4 persone in 30 minuti, il resto che aspettava fuori è stato mandato a casa. La seconda sera, il problema si è ripresentato, arrivato alle 18:30, stavolta le persone fuori erano 5, dentro sempre 2 persone, ma per fortuna con 3 sportelli, l’intenzione del personale dell’ufficio sembrava quella di non farci entrare e farci rimanere di nuovo fuori per poi essere mandati a casa, perchè la fila non veniva smaltita, quindi alle proteste che avremmo chiamato le forze dell’ordine…. finalmente viene sollecitata lo smaltimento della fila esterna. Si segnala che fuori dai locali dell’ufficio non è mai stato inserito qualche comunicato o qualche avviso dove l’ufficio intendeva adottare l’ingresso contingentato, parlando pure con la direttrice dell’Ufficio non ha mai fatto cenno all’ingresso contingentato per assembramenti, Se non ricordo male la chiusura della porta dell’Ufficio e l’obbligo per gli utenti di rimanere a fare la fila fuori, questa misura non è mai stata adottata neanche nel periodo di pandemia, infatti era attivo il servizio appuntamenti elettronico, che in questo caso non è stato adottato. Quindi alla luce di tutti questi strani comportamenti, si conferma quanto detto all’inizio”.

