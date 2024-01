Reggio Calabria, i sindaci dell’Area Grecanica sull’annullamento di selezione di 5 esperti: “grave il silenzio di Monorchio”

StrettoWeb

“In riscontro alla comunicazione che il Comune di Bagaladi ha proceduto all’annullamento dell’avviso di selezione di 5 esperti “per mero errore materiale” riteniamo doveroso e importante chiarire i motivi che hanno portato 6 sindaci (Sindaco del Comune di Bruzzano Zeffirio, di Cardeto, di Ferruzzano, di Montebello Ionico, di Roccaforte del Greco e di Roghudi) a chiedere l’annullamento in autotutela della procedura suindicata”. E’ quanto affermano in una nota i Sindaci dell’Area Progetto Daniela Arfuso, Sindaco di Cardeto, Giuseppe Cuzzola, Sindaco Bruzzano Zeffirio, Maria Foti, Sindaco di Montebello Jonico, Domenico Penna, Sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Silvio Pizzi, Sindaco di Ferruzzano, Pierpaolo Zavettieri, Sindaco di Roghudi.

“Ebbene, teniamo a precisare che abbiamo richiesto “formalmente” l’annullamento della procedura di selezione solo successivamente all’ingiustificato e grave silenzio con il quale il Sindaco Monorchio ha risposto alle ripetute richieste di chiarimenti formulate da molti sindaci per le vie brevi ma soprattutto, in seguito al mancato coinvolgimento di tutti i comuni della “Strategia” nella fase propedeutica all’avvio della procedura in discussione. Pertanto la nostra contestazione non è relativa alla titolarità e/o competenza del RUP inerente la fase attuativa dell’Avviso Pubblico, scelto in ogni caso dallo stesso Sindaco Monorchio, ma riguarda la sua totale indifferenza rispetto agli altri sindaci. Allo stesso si rammenta che “le linee di indirizzo” sono di competenza delle cariche elettive e che, pur essendo Bagaladi comune capofila, l’attuazione della Strategia deve essere improntata sulle decisioni condivise da tutti i Sindaci componenti la SNAI. Nel caso di specie la principale procedura che condizionerà l’attuazione dell’intera “Strategia” è stata avviata senza alcun confronto preliminare da parte del Comune capofila”, rimarca la nota.

I sindaci: “avremmo voluto e dovuto dare il nostro contributo”

“Avremmo voluto e dovuto dare il nostro contributo al fine di addivenire ad una procedura che avesse coinvolto tutti nell’individuazione dei criteri per la selezione delle figure richieste, delle sedi di lavoro e sul metodo da seguire, memori dell’utilizzo esclusivo, per ben due anni ed a tutt’oggi, presso il comune di Bagaladi delle figure tecniche ed amministrative inviate dal Governo Nazionale per supportare invece tutti ed undici comuni, nell’attuazione del PNRR. Evidenziamo altresì che alla dichiarazione del Sindaco orientata verso l’Annullamento dell’Avviso corrisponde, nei fatti, nonostante le richieste della maggioranza dei Sindaci, una determina di mera “sospensione, fino a nuove disposizioni, della procedura concorsuale indetta con determina n. 232 del 28 dicembre 2023 per la selezione di n. 5 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo – intervento APQ A.4 assistenza tecnica per l’attuazione della SNAI dell’area pilota grecanica, con riserva, all’esito delle verifiche, della riapertura dei termini di presentazione delle domande” da parte del responsabile del procedimento, circostanza questa poco chiara, che necessita di ulteriore approfondimento”, evidenza la nota.

I sindaci: “chiediamo confronto”

“Non si comprende inoltre per quale motivo non è stata scelta e tutt’ora non venga scelta, da parte del Sindaco Monorchio e del RUP, la strada del confronto invocato a gran voce da tutti e in diversi modi, piuttosto che quella delle comunicazioni formali presenti agli atti, poiché non abbiamo problemi a preannunciare al RUP che gli interessi pubblici che tutti dovremmo tutelare sono proprio quelli della trasparenza, condivisione di scelte e metodi, rispetto istituzionale e perseguimento di obiettivi comuni. Pertanto, reiterando la richiesta di annullamento della procedura, saremo Noi a richiedere un incontro con i referenti Regionali della Strategia, indispensabile per ripristinare un metodo di lavoro condiviso, utile e funzionale all’attuazione di un’importante strategia che i nostri territori aspettano ormai da anni”, conclude la nota.