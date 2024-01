Reggio Calabria, processo per l’incendio della Corte d’Appello: prosciolti tutti gli imputati | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

Il Gup, presso il Tribunale di Reggio Calabria (dott. Quaranta), ha emesso nei confronti degli imputati: Carlo Florio (direttore tecnico dei lavori) difeso dagli avv. Giuseppe Alvaro e Minniti Daniela; Paolo Abagnato (direttore operativo dei lavori) difeso dall’avv. Giuseppe Alvaro, Salvatore Piperno (operaio addetto all’esecuzione dei lavori) e Antonino Deodato (rappresentante dell’impresa di costruzioni) difeso dagli avv.ti Stilo e Ceratti; Rosario Marino difeso dall’Avv. Daniele Latella sentenza di proscioglimento per tutti i reati loro contestati rispetto al procedimento giudiziario scaturito per accertare eventuali responsabilità per l’incendio che il 12 novembre 2020 ha colpito i locali della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

In particolare l’ufficio di procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati che rispondevano a vario titolo e in concorso tra di loro del reato di incendio – e di violazione di normative in tema di sicurezza sul lavoro – sviluppatosi, presso la Corte d’appello tre anni fa a seguito dei lavori di riparazione che erano stati commissionati per la messa in sicurezza della parte superiore dell’immobile.

Secondo l’accusa vi sarebbero state dell’omissioni di controllo e vigilanza nonché errori tecnici durante la riparazione del tetto (guina a caldo a contatto con materiale legnoso) che avrebbero determinato l’innesco dell’incendio rendendo inagibile parte dell’immobile in cui ha sede la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Avverso questa impostazione accusatoria, il collegio difensivo, con copiosa documentazione e con un’articolata consulenza di parte, ha posto in luce la lacunosità dell’impostazione accusatoria e soprattutto la mancanza di elementi tali da rendere più che ragionevole la previsione di condanna in un eventuale dibattimento.

In particolare l’avv. Giuseppe Alvaro e l’avv. Daniela Minniti hanno evidenziato la possibilità di una ricostruzione dinamica dell’incendio diversa da quella prospettata dall’accusa e di conseguenza l’assoluta genericità dei dati e degli elementi acquisiti dalla pubblica accusa certamente inidonei a far ritenere, per come prescrive ora la riforma Cartabia, l’esistenza nei confronti degli imputati di una ragionevole previsione di condanna.