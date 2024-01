Reggio Calabria: procedono i lavori della pista ciclabile sul Calopinace | FOTO

StrettoWeb

Procedono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sulle bretelle del torrente Calopinace a Reggio Calabria. Il traffico al momento sta subendo parecchi disagi nella zona a causa dei lavori in una via molto trafficata e snodo nevralgico della città. Questa mattina sono in corso i lavori di bitumazione della pista ciclabile sull’argine Calopinace come vediamo dalle foto a corredo dell’articolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.