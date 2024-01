Da Reggio Calabria a presidente di Henkel Italia, la storia di successo di Mara Panajia

StrettoWeb

Nella puntata di ieri sera di Quarta Repubblica, il noto programma televisivo condotto da Nicola Porro, è stata ospite Mara Panajia, presidente di Henkel Italia che ha raccontato la sua carriera partendo dalla sua città di origine Reggio Calabria.

Classe 1970, Mara Panajia è presidente di Henkel Italia

a 18 anni lascia il profondo sud per trasferirsi a studiare a Milano dove si laurea in Economia Aziendale. Nel 2000 diventa cintura nera di marketing, nel 2019 torna a Milano ed è il capo di Henkel Italia ed ora è tra le 50 donne più influenti d’Italia.

Nicola Porro inizia l’intervista alla Panajia chiedendole:

“Come fa da Reggio Calabria ad arrivare alla guida di una multinazionale cosi importante?”

“Con tanta determinazione, con tanto sacrificio e con tanta voglia di riscatto e senso di gratitudine per chi ti ha permesso di entrare. Ho avuto la giusta dose di ambizione che mi ha spinta a voler fare qualcosa di più. Arrivo a Milano a 18 anni da Reggio Calabria, una città che amo e che ancora ora mi emoziona perchè è vero che giro il mondo ma appena atterro a Reggio mi emoziono. Arrivo a Milano per fare gli studi nella più importante università di economia d’Italia e arrivo con la gente che mi dice “ma tu sei di Reggio Calabria?”, forse si aspettavano di vedermi vestita di nero e con il velo. A Milano ho conosciuto tante persone e tanti colleghi sono ancora oggi dei cari amici”. Scalo tanti gradini per arrivare a direttrice marketing della Henkel”.

Mara Panajia è il nuovo Presidente e Amministratore delegato di Henkel Italia

Mara Panajia è stata nominata Presidente e Amministratore Delegato di Henkel Italia. In azienda da oltre vent’anni, contribuirà allo sviluppo e alla crescita del team italiano raccogliendo il testimone di Bernadette Bevacqua, che ha lasciato l’azienda per una nuova sfida professionale.

“Sono grata della fiducia che Henkel mi accorda e onorata di guidare una realtà che può contare su persone di grande esperienza e competenza, prodotti e marchi di successo, ottime relazioni con clienti e partner”, ha commentato Mara Panajia. “Saluto con grande affetto Bernadette Bevacqua, che in questi anni ha fatto un lavoro straordinario confrontandosi con uno scenario davvero complesso”.

Bevacqua, a cui va il ringraziamento per l’impegno e i tanti risultati raggiunti, era entrata in Henkel nel 1999, per diventare General Manager Beauty Care Retail nel 2013 e assumere anche la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Henkel Italia nel 2016.

Mara Panajia prende ora la guida dell’azienda, che conta circa 860 dipendenti in sei sedi (uffici amministrativi e commerciali Milano, tre siti produttivi a Ferentino, Casarile e Zingonia, due application center a Caleppio di Settala e Oggiono). Presiede il Comitato Sviluppo Sostenibile di Henkel Italia ed è rappresentante dei temi DE&I per Henkel Global. Mantiene, inoltre, il ruolo di General Manager Laundry & Home Care Italia e assume anche la responsabilità della divisione Beauty Care, in linea con la futura organizzazione Henkel Consumer Brands.

Laureata all’Università Bocconi di Milano, Panajia ha iniziato il suo percorso lavorativo in Danone ed è entrata in Henkel nel 2000 per occuparsi della gestione di alcuni brand e poi del marketing di Laundry & Home Care. Dal 2006 al 2012 ha coordinato le strategie e le attività marketing in Italia, Grecia e Cipro, passando in seguito all’area commerciale.

Nel 2014 si è trasferita a Düsseldorf, presso il quartier generale di Henkel, dove ha ricoperto il ruolo di Corporate Vice President come responsabile del marketing globale dei marchi Laundry & Home Care incluso Persil, il più importante e iconico tra tutti i brand dell‘azienda. Alla fine del 2018 è tornata in Italia come General Manager di Laundry & Home Care, dando un contributo decisivo alla riorganizzazione della divisione e al rilancio dei marchi più rilevanti.

Originaria di Reggio Calabria, Mara Panajia ha due figli e una famiglia internazionale per origini e mentalità. Apprezzata per la sua passione, la determinazione e l’ottima capacità relazionale, è da sempre impegnata per la parità di genere e la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e aperto. Nel 2021 è stata citata da Forbes tra le 100 donne italiane di maggior successo.