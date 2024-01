Reggio Calabria, Presepe vivente a Borgo Nocille

StrettoWeb

Sabato 6 gennaio torna l’appuntamento con il presepe vivente a Borgo Nocille. L’iniziativa, in collaborazione con gli alunni della scuola materna Cipriani Daniela, realizzata con successo il 17 dicembre 2023, stavolta vedrà anche la partecipazione straordinaria dei genitori. “Sarà un presepe interpretato dai bambini con la grande novità del coinvolgimento attivo dei loro genitori. Il tutto in un ambiente rurale che si presta benissimo alla rievocazione della Natività, circondati dalla natura e dalla magia di un luogo senza tempo“, afferma il presidente di Borgo Nocille, Demetrio Laganà.

Nel corso dell’evento, che suggella le iniziative organizzate dall’associazione per le festività, sarà possibile degustare i prodotti tipici natalizi della tradizione, come le crispelle ma anche altre prelibatezze locali come i fagioli, il pane con l’olio e il vino.