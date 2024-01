Reggio Calabria: un pompiere, un barbiere e una giovane incinta tra i vincitori del maxi sistema da 600 mila euro

StrettoWeb

Reggio Calabria è ancora una volta baciata dalla fortuna: in una nota ricevitoria del centro storico sono state giocate sei quote di un grande sistema realizzato in collaborazione con la Sisal e venduto in tutt’Italia. Il sistema ieri è riuscito a vincere 600 mila euro: i sei fortunati che hanno partecipato a Reggio Calabria hanno vinto 10 mila euro ciascuno, dopo aver giocato 100 euro.

I sei vincitori nascondono una storia ognuno particolare: tra di loro c’è un noto barbiere della zona sud della città che ha promesso che appena arriverà il bonifico, farà per un giorno intero una promozione di taglio gratis dei capelli a tutti i clienti che si presenteranno nel suo salone. Tra i vincitori c’è anche una ragazza incinta di due gemelli; un barista che userà la somma per aprire un’attività in proprio; un padre che aveva difficoltà a mantenere il figlio fuori sede per gli studi università e ha azzardato la quota senza dire nulla in famiglia; un pensionato che adesso regalerà “tutto” – così ha detto – ai nipoti disoccupati; e infine un pompiere che ci ha scherzato sù commentando “li brucerò tutti in un unico grande viaggio”.

