Le squadre Anas, in collaborazione con la Polizia stradale di Siderno, hanno portato a termine un’operazione di salvataggio di un cane vagante sulla strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, in Calabria. L’animale sta bene e al momento si trova presso il Commissariato di Polistena, in attesa di trovare una nuova casa.