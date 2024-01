Reggio Calabria, poiana si schianta contro il vetro di un’auto: intervengono i Carabinieri e il WWF

StrettoWeb

Si deve alla sensibilità e alla prontezza dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” se una poiana, un uccello rapace particolarmente protetto dalla legge n. 157 del 1992, si è potuta salvare da una morte sicura.

I militari dell’Arma, mentre venerdì scorso percorrevano una strada nel territorio di Rosarno (RC) in località “Scattareggia”, hanno assistito all’impatto del rapace con l’auto che li precedeva, con il rischio di essere poi travolta dalle altre auto in transito. Senza perdere tempo, i Carabinieri hanno recuperato l’animale che appariva stordito per la collisione, provvedendo subito dopo a contattare il settore conservazione del WWF vibonese, al quale già in passato avevano consegnato dei rapaci feriti.

Dopo una prima valutazione fatta dagli specialisti del settore, si decideva di inviare il rapace presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Catanzaro, operazione che si concludeva rapidamente grazie a una staffetta a cui prendevano parte uomini dell’Associazione “Guardia AgroForestale Italiana”. Nel giro di sole due ore, la poiana era già ospite della struttura del capoluogo per essere sottoposta alle cure del caso.

Il WWF ha manifestato ai Carabinieri Cacciatori di “Calabria” il proprio compiacimento per questo encomiabile gesto di civiltà e di rispetto nei confronti del patrimonio faunistico calabrese.