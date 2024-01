Reggio Calabria, da 4 mesi perdita di acqua in via Padre Moscato: “urge un intervento risolutivo”

StrettoWeb

Che il sistema idrico e le tubature sono colabrodo era ben risaputo a Reggio Calabria testimoniato dalle numerose perdite che persistono in vari punti della città. Ma quello che è successo in via Padre Moscato ha del bizzarro. Gli ingegneri Pasquale La Falce e Vincenzo La Falce raccontano: “il 29 dicembre 2023 sono intervenuti presso il guasto alcuni operai della ditta Castore per ripristinare in normale funzionamento dell’impianto e riparare la perdita. Il giorno dopo nuovamente si è ripresentata la perdita proprio in corrispondenza del punto dove è avvenuta la riparazione; nuovamente purtroppo ci ritroviamo una copiosa perdita d’acqua all’interno della nostra proprietà”.

“Considerando che sono 4 mesi che il problema persiste, con la presente nuovamente si denuncia la pericolosità di quanto si perpetua e si richiede un urgente e risolutivo intervento”, concludono.