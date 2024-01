Reggio Calabria: la Parrocchia di S. Sebastiano al Crocifisso ricorda Don italo Calabrò

StrettoWeb

In preparazione della festa patronale di San Sebastiano Martire la Parrocchia ha organizzato un incontro per ricordare la grande figura sacerdotale di don Italo Calabrò. Il teologo don Leonardo Manuli ne farà memoria quale sacerdote che ha vissuto la sua missione radicato nel popolo e accanto ai più emarginati e per il quale è stata avviata la causa di beatificazione.

Don Manuli ha studiato ed ha pubblicato sull’attività pastorale di don Italo, in particolare sul suo lavoro educativo di formazione delle coscienze, anche come contrasto alla mentalità mafiosa.

Il magistrato Francesco Tripodi, che ha conosciuto il sacerdote, porterà la sua testimonianza.

L’incontro, introdotto dal dott. Ettore Triolo, Segretario del Consiglio Pastorale parrocchiale, e concluso dal Parroco don Marco Scordo, si terrà venerdì 19 gennaio alle ore 18.00 nel salone parrocchiale delle conferenze “don Lillo Spinelli” in via Tagliavia, 21.