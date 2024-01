Reggio Calabria, all’open day il “Gullì“ presenta il “Liceo Made in Italy”

StrettoWeb

E’ fissato per il 27 Gennaio 2024 l’attesissimo Open Day del Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e Musicale “T. Gullì” di Reggio Calabria: la scuola accoglierà genitori e studenti in procinto di terminare il primo ciclo di studi, presso la sede Centrale dalle ore 15:00 alle ore 19:00. L’appuntamento di sabato 27 sarà l’occasione per i potenziali allievi di conoscere l’articolata offerta formativa del Liceo, unica nel Comune reggino, che spazia dal Liceo delle Scienze Umane all’opzione Economico-Sociale, dal Liceo Linguistico a quello Musicale completandosi con il nuovo Liceo del Made in Italy, che sarà attivo già a partire da Settembre 2024.

Il nuovo Liceo di durata quinquennale consente di approfondire lo studio dell’economia e del diritto, dedicando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche, naturali, alle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) e all’analisi degli scenari storici, geografici, artistici e culturali che sono alla base del tessuto produttivo del nostro Paese. Il Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò, i docenti e gli studenti del Liceo presenteranno le peculiarità del “Gullì”, illustreranno i numerosi progetti che ne arricchiscono l’offerta formativa e saranno a disposizione delle famiglie per ulteriori approfondimenti.

I laboratori di Scienze Umane e Latino, Filosofia, Lingue Straniere, Marketing Digitale, Strumenti Musicali, Scienze Naturali e Chimica, Scienze Motorie, Teatro, appositamente allestiti, guideranno i partecipanti alla scoperta dei diversi ambiti disciplinari e della loro articolazione. Sarà possibile visitare anche la Sede staccata “Marconi”, sabato 3 Febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con un percorso specifico dedicato al Liceo Linguistico: oltre agli studenti che coordinati dai docenti conversatori delle quattro lingue, gestiranno i laboratori di Lingue straniere, saranno presenti gli Enti Certificatori Linguistici che da sempre collaborano con il Liceo “T. Gullì” (Cambridge, Dele, Delf e Goethe), l’associazione Intercultura, grazie alla quale ogni anno si realizzano scambi internazionali tra i nostri alunni e quelli provenienti da altre parti del mondo e tanti studenti pronti a condividere le esperienze più rilevanti e formative che hanno vissuto nel loro percorso scolastico.

