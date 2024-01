Reggio Calabria, nuovo lutto per la prematura scomparsa di Daniela Iacopino

StrettoWeb

Non si fermano le brutte notizie a Reggio Calabria relativamente alle morti premature di vite spezzate troppo presto. L’ultima tragedia risale a poche ore fa ed è relativa alla morte di una giovane, Daniela Iacopino, che dopo aver lottato contro un male cattivo con grande forza e spirito combattivo, si è spenta troppo presto.

Daniela era molto conosciuta e stimata in città. Lascia due figlie e la tristezza in tutti i familiari e gli amici che le volevano bene. La sua bacheca social di Facebook è zeppa di commenti che testimoniano quanto sia grande il dolore per una perdita così grande e ingiusta.