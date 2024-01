StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente poco dopo lo svincolo di Spirito Santo in direzione sud. Nel sinistro è rimasta coinvolta una moto ma per fortuna non si registrano gravi conseguenze per i due motociclisti a bordo.

Al momento il traffico è completamente paralizzato e sul posto è intervenuta la Polizia municipale e la Polizia Stradale che sta regolando il traffico.

