Reggio Calabria, l’amministrazione comunale conferisce l’incarico a 4 nuovi dirigenti | NOMI

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria cerca di rafforzare la macchina amministrativa e burocratica di Palazzo San Giorgio attraverso il conferimento dell’incarico a 4 nuovi dirigenti. Con il Decreto n. 2 del 02.01.2024 a firma del vicesindaco Paolo Brunetti si va proprio sulla strada del rafforzamento.

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05/10/2023, comprensivo del programma di fabbisogno del personale per il predetto triennio, nonché il piano occupazionale per l’anno 2023; rilevato che nel suddetto Piano è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 dirigenti di ruolo (di cui n. 3 dirigenti tecnici e n. 1 dirigente amministrativo-contabile) da reclutare tramite concorso pubblico per esami; decreta di conferire: