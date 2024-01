Reggio Calabria, inaugurata al GOM una nuova aula della scuola in ospedale

StrettoWeb

E’ stata inaugurata oggi, 24 gennaio 2024, la nuova aula della scuola in Ospedale per i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del GOM di Reggio Calabria. Presenti alla cerimonia diverse personalità del mondo della sanità, della politica e della scuola reggina. La nuova aula della scuola è dell’Istituto Comprensivo reggino Galilei-Pascoli. Finalmente i piccoli alunni/pazienti avranno un luogo specifico a loro dedicato per l’esercizio del diritto allo studio e per abbinare alla cura del corpo anche la cura dello spirito.

Presenti dunque: il Commissario Gom Dott. Gianluigi Scaffidi; in rappresentanza dell’Usr Calabria il Dott. Antonio Domenico Cama, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria; l’Assessore all’Istruzione, Dott. ssa Anna Briante; la responsabile sanitaria della scuola in Ospedale, Dott.ssa Rosalba Mandaglio; il Dirigente Scolastico della scuola in Ospedale dell’Istituto Comprensivo Galilei-Pascoli di Reggio Calabria Avv. Lucia Zavettieri; la responsabile Ail Dott.ssa Giusy Sembianza; la Prof.ssa Neri nel ricordo del Dott. Alberto Neri, storico ideatore della scuola in Ospedale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.