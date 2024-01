Reggio Calabria, grande gioia per il ritrovamento della cagnolina Juve smarrita due giorni fa

StrettoWeb

È stato ritrovato questo pomeriggio il cucciolo Juve smarrito da due giorni in Contrada Morloquio a Reggio Calabria. Il cagnolino ha 15 anni e ha passato due notti al freddo tra le montagne ma per fortuna è stato ritrovato dopo oltre 48 ore di apprensione da parte dei proprietari e dei tanti amici e residenti di Contrada Morloquio che si sono impegnati nelle ricerche di Juve.

“Avevamo perso le speranze. Ringrazio in primis Dio perché è un miracolo che Juve nelle sue condizioni si sia salvata lontana da casa due giorni e due notti tra le montagne al freddo e senza cure. Penso che questo cane viva sicuro più di me. (Specie dopo questa botta)Ringrazio chi ha pregato per il suo ritrovamento e tutti coloro che stavano in pensiero per lei e per il nostro stato di angoscia. Le mie sorelle e mio fratello che non hanno mai smesso di cercarla. Ringrazio i social e le pagine Animali Smarriti RC Animali Avvistati RC cagnolini smarriti e in adozione – Reggio Calabria e provincia StrettoWeb e tutti coloro che hanno condiviso. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato degli indizi e che si sono resi disponibili ad avvisare semmai la vedessero. Ringrazio la comunità Villa S. Elia Pina Crucitti per gli avvistamenti e la collaborazione. Ringrazio enormemente Francesco G. Putortì con Kira e Gaspare, che quando ha potuto si è liberato dai suoi vari impegni di soccorso animali ed ieri alle 21 si è calato in uno strapiombo in piena notte per cercarla. L’ unico che è capace di osare l’ impossibile! Sono stati giorni duri, di infinite ricerche. Grazie a Manu E Anto e alle loro famiglie per averci aiutato nelle ricerche anche di notte, persone splendide. Ringrazio tutti i vicini tranne uno.(Meglio tacere). Grazie per tutti i messaggi e le chiamate. È un miracolo!!! E poi grazie di cuore al cacciatore che lo ha ritrovato. Aiutiamo tutti gli animali che vediamo per strada è importante non passare oltre”. Con queste parole pubblicate su facebook, la proprietaria di Juve ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati nelle ricerche esprimendo la propria soddisfazione per l’esito positivo della vicenda.

