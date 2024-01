Reggio Calabria, al consiglio regionale il 1° Forum del Welfare Generativo di Prossimità

StrettoWeb

L’interazione funzionale ed efficace tra Enti Istituzionali e Terzo Settore ha portato al 1° Forum del Welfare Generativo di Prossimità della Calabria, intitolato “La Casa Primo Luogo di Cura e di Benessere”. Un percorso che prenderà il via mercoledì 24 gennaio 2024 dalle ore 09.00 alle ore 12.30, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria. A partire dagli esiti della sperimentazione ancora in atto di un modello innovativo di cure

domiciliari e di welfare di prossimità, denominato Benessere di Comunità, si passerà all’approfondimento dello stato dell’arte in Calabria delle cure domiciliari e del welfare di prossimità̀ in rapporto alla normativa vigente.

L’obiettivo è quello di individuare una strada che porti a quegli interventi in grado di garantire l’esigibilità del diritto alla salute dei calabresi. Ed è attorno a questo fondamentale aspetto che si svilupperà il dibattito. Il cuore dell’incontro, infatti, sarà caratterizzato da un confronto serrato, moderato dal giornalista Giuliano Quattrone, tra i referenti istituzionali ed esperti del settore che comporranno un interessantissimo panel di interlocutori, tra cui Sindaci, Dirigenti e personalità espressione del Terzo Settore calabrese. Una modalità plurale, integrata e dialettica per giungere a immaginare e costruire insieme la tappa successiva verso un autentico Welfare Generativo di Prossimità in Calabria e, soprattutto, per assumere insieme impegni seri e misurabili nel breve e medio periodo.

Programma

Ore 08:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 09:00 Introduce e modera Giuliano Quattrone, giornalista

Fortunata Denisi, Presidente Res Omnia Coop. Sociale

Giorgio Marcello, Ricercatore, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali (UNICAL)

Rendiconto sociale dell’esperienza di Benessere di Comunità 2020-2024, modello

innovativo di cure domiciliari e di welfare di prossimità

Pasquale Neri, Forum del Terzo Settore Città Metropolitana – Consorzio Macramè

Cure domiciliari e welfare di prossimità, quadro programmatico e normativo

Rubens Curia, Comunità Competente Calabria

Lo stato dell’arte calabrese delle cure domiciliari e del welfare di prossimità

Ore 10:30 Tavolo di confronto con referenti istituzionali ed esperti del settore

-Giusi Princi – Vicepresidente Regione Calabria

-Lucia Di Furia – Direttore Generale ASP Provinciale Reggio Calabria

-Giuseppe Falcomatà – Sindaco Comune Reggio Calabria, ATS Reggio Calabria

-Giusy Caminiti – Sindaco Comune Villa San Giovanni, ATS Villa San Giovanni

-Salvatore Orlando – Sindaco Melito Porto Salvo, ATS Melito Porto Salvo

-Luciano Squillaci – Forum del Terzo Settore Calabria

-Danilo Ferrara – Ordine Assistenti Sociali della Calabria

Intervento programmato di Eleonora Vanni, Presidente Nazionale Legacoop Sociali

La cooperazione sociale tra opportunità e ostacoli

Considerazioni finali a cura dei referenti di: Forum Terzo Settore, CNCA Calabria, Comunità Competente Calabria, UNICAL

Ore 12:30 Saluti finali e conclusioni – Cristina Ciccone, Rete Elpida

L’evento è accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali di Reggio Calabria. La partecipazione all’evento consentirà di acquisire n. 3 crediti

2 formativi e 1 deontologico.

