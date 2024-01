StrettoWeb

“Tre nuovi bus Atam per aumentare i collegamenti dalla città verso la montagna. Tre mezzi all’avanguardia, dotati di tutti i confort e di accesso per persone con mobilità ridotta. Questa mattina li abbiamo presentati a Gambarie insieme ai sindaci dei comuni della vallata. Naturalmente non ho resistito a mettermi alla guida, ma nessun mezzo è stato maltrattato”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.