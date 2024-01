Reggio Calabria, enorme perdita d’acqua a Sbarre e nessuno interviene da mesi

StrettoWeb

Una enorme perdita d’acqua è presente in Via Sbarre Superiori a Reggio Calabria come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio. La perdita è presente da più di 8 mesi e nessuno interviene nonostante i disservizi che vivono i cittadini che si trovano con i rubinetti a secco nelle case probabilmente appunto per questa grossa perdita idrica.

Reggio Calabria, grossa perdita d'acqua in via Sbarre Superiori

