Reggio Calabria, ennesimo lutto per una ragazza vittima di morte improvvisa

StrettoWeb

Un’altra vita si è spezzata troppo presto in quest’inizio del 2024. La giovane Aurélie Latella, di Reggio Calabria e residente in Francia da tanto tempo, si è spenta ieri dopo un improvviso arresto cardiaco avuto lunedì mattina, lasciando tristezza e sgomento nei familiari e nei tanti parenti reggini. La giovane è volata in cielo ieri pomeriggio come si legge nello straziante messaggio del fratello Fiorenzo Latella, pubblicato su facebook:

“La mia sorellina… il mio piccolo sole è volato via serenamente oggi al tramonto. Vederti andar via è e probabilmente sarà una delle cose più difficili che dovrò mai vivere quaggiù. Sei in me, tu, la sorellina che ho sempre voluto proteggere, ma anche quella che potevo solo ammirare per tutto quello che rappresenti… una mamma eccezionale, una moglie grande ed esemplare, una donna radiosa, una bambina che respira gioia, una persona semplicemente fantastica e stimolante. Ti amo Aurélie come ti ho detto tante volte”.