Reggio Calabria: l’emozionante storia di Elena e del suo cucciolo Tommy

“Lei è Elena. Vive a Reggio Calabria. Ha un cagnolino che ama più di ogni cosa. Trascorrono sedici anni fianco a fianco, poi il suo amico vola in cielo. Elena sente un vuoto enorme. Passano i mesi. Arriva il compleanno della madre. Elena è pronta ad amare di nuovo. Vuole regalarle un cane per riportare gioia in famiglia. Il padre la accompagna nella ricerca”. Questa è la storia di Elena che si legge sul profilo facebook Storie degli Altri.

“I suoi occhi incrociano quelli di una nuvola bianca. Sono grandi, dolci. È lui. Elena prende in braccio il cucciolo. È calmo, forse troppo. È malato? Dicono di no. Il cagnolino comincia a leccarla. È amore. Tommy entra a far parte della famiglia. I genitori di Elena lo riempiono di baci e attenzioni. È il piccolo di casa. Passano tre anni sereni. È il 2023. Tommy cade a terra, resta immobile per qualche secondo. Si rialza, ma nei giorni successivi non corre, non abbaia, cade di nuovo. Il veterinario è chiaro. Ha un problema congenito al cuore. Non si può operare, bisogna dargli delle pillole, ma gli resta poco tempo. Elena ha scoperto da poco di essere incinta, dovrebbe essere al settimo cielo, invece piange pensando che il suo bambino non conoscerà il suo amico più grande”.

“Le settimane passano, Tommy sta sempre peggio. Respira a fatica, non riesce più a fare le scale né giocare. Elena non lo sopporta. Il medico è sicuro del verdetto, ma lei non vuole cedere, a costo di girare tutti i veterinari d’Italia. Sale in macchina, viaggia per ore con il pancione, finché trova qualcuno disposto ad aiutarla. È vero, Tommy ha un problema al cuore, ma non è quello che lo sta uccidendo. Fa indagini approfondite, scopre che dei parassiti gli stanno divorando gli organi. La bella notizia è che si può curare. Signora, per fortuna ha insistito. Elena respira di nuovo. Ora Tommy non cade più, corre, abbaia, gioca con i bambini. Il figlio di Elena lo adora”.