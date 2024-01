Reggio Calabria, domenica al PalaCalafiore un evento imperdibile, gratuito e perfetto per le famiglie

StrettoWeb

“Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”. La celebre frase scritta sulla porta dell’inferno nella Divina Commedia si sposta idealmente sul cancello d’ingresso del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Domenica 4 febbraio, alle ore 18:30, ingresso gratuito. L’opportunità di passare una domenica diversa con famiglia e amici, uno spettacolo adatto a grandi e piccini, una serata unica e appassionante, accessibile senza pagare il biglietto.

Domotek Volley ospita i Devils di Campobasso con in palio lo storico accesso diretto alla Final Four di Coppa Italia: i diavoletti molisani troveranno l’ultimo dei gironi infernali ad attenderli nell’imponente palasport di Pentimele. La Domotek Volley chiama a raccolta i suoi tifosi e l’intero pubblico di Reggio Calabria per una sfida che non si può sbagliare.

Domotek Volley-EnergyTime Spike Campobasso: la sfida per le Final Four di Coppa Italia

La formula del torneo lascia un margine di errore tendente allo zero. Nel terzo raggruppamento si sono ritrovate le tre primatiste Campobasso (Girone G), Grottaglie (Girone H) e Reggio Calabria (Girone I). Un girone dantesco, è il caso di dirlo: 3 squadre che in stagione non avevano mai perso un match e che proprio giocando l’una contro l’altra saranno costrette a sporcare il loro record. Lo sa bene Grottaglie che ha perso 1-3 in casa contro la Domotek e 3-1 in trasferta a Campobasso. Risultato? Fuori dal torneo.

La sfida di domenica, fra le due squadre ancora in gara, è da dentro o fuori: chi vince entra di diritto alle Final Four insieme alle altre 2 vincenti dei rispettivi raggruppamenti, chi perde viene catapultata nella roulette delle migliori seconde per sperare nel ripescaggio con classifica avulsa e calcolatrici alla mano. Eventualità che entrambe le formazioni gradirebbero evitare: solo la migliore potrà riuscirci.

Coppa Italia Serie B: la Domotek Volley chiede il sostegno di Reggio Calabria!

Lo avrete già capito da soli, ma lo ribadiamo: perdersi la partita di domenica è un peccato sportivo. Vincere non sarà facile. L’EnergyTime Spike Campobasso è una squadra di alto livello che in stagione sta viaggiando a un ritmo parallelo a quello della Domotek: 12 vittorie su 12 partite, 35 punti guadagnati, appena 5 set lasciati e solo 1 gara vinta con 2 punti ottenuti anziché 3. L’unica differenza con i reggini è proprio questa: la squadra di coach Polimeni ha un preciso score di 11 vittorie su 11 con 33 punti guadagnati, 33 set vinti e 0 persi.

L’unico parziale lasciato agli avversari è stato quello della gara di Coppa Italia di sabato scorso contro l’altrettanto imbattuta Grottaglie, a testimoniare di quanto il livello della sfida sia alto e la differenza fra una vittoria e una sconfitta possa dipendere anche da un singolo fattore. Quale? Il pubblico per esempio. Giocare al PalaCalafiore sarà un vantaggio non da poco per la Domotek Volley che nei giorni che precedono la sfida chiamerà a gran voce i propri tifosi che riempiono il palazzetto di Pentimele, con numeri entusiasmanti, ogni weekend da inizio stagione. Anche per questa partita, come per quelle del campionato, lo ricordiamo, l’ingresso sarà gratuito.

Domenica è il momento che Reggio Calabria faccia la differenza. Domenica è il momento di riempire il PalaCalafiore per inseguire tutti insieme il sogno delle Final Four. “E uscimmo a riveder le stelle”, dovrà essere la frase pronunciata da capitan Laganà al termine di una battaglia che si prospetta epica, anzi… Divina.

