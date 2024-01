Reggio Calabria, discarica Mortara/San Gregorio: presentata una denuncia alla Procura della Repubblica

StrettoWeb

Detto, fatto. Così come annunciato domenica, nell’ormai consueto video-denuncia dell’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica per disastro ambientale. Il riferimento è al vergognoso stato in cui verso il lungo vialone che conduce ai mercati alimentari di Mortara/San Gregorio. Una discarica abusiva pericolosissima per la salute e per l’ambiente. Preoccupa il fatto che l’area sia ormai totalmente abbandonata da chi se ne dovrebbe occupare.

Per questo il Comitato spontaneo “Via della Spazzatura” ha presentato oggi denuncia. “Speriamo non rimanga nel cassetto come le altre”, ha aggiunto Falduto sarcasticamente, allegando sui social la denuncia e alcune tristi immagini della zona. Di seguito il testo della stessa, inviato alla Procura della Repubblica di Reggio, al Prefetto Vaccaro, al Comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco, all’ASP di Reggio, al Governatore calabrese Occhiuto e al Sindaco Falcomatà.

Reggio Calabria, denuncia per disastro ambientale alla discarica abusiva di Mortara/San Gregorio: il testo integrale

“I sottoscritti cittadini, facenti parte del Comitato spontaneo promotore della presente, che in data 23.08-2023 aveva presentato una segnalazione/denuncia nella quale si evidenziava la presenza della discarica abusiva ormai collocata in modo stabile presso la strada di collegamento tra la S.S. 106 ed il Mercato Agroalimentare di Mortara/San Gregorio. Considerato che alla data odierna nulla è stato fatto, con la presente espongono e denunciano quanto segue”.

“Presso la strada di collegamento Mercato Agroalimentare località Mortara/San Gregorio di Reggio Calabria, si è constatata da moltissimo tempo l’esistenza di una concreta ed effettiva discarica abusiva a cielo aperto. In particolare, nell’area suddetta risulta abbandonato un quantitativo notevole di tutti i tipi di rifiuti (ad esempio plastica, materiali di risulta di ogni tipo, sacchi contenenti rifiuti indifferenziati, etc). Inoltre si ritiene doveroso fare presente che”:

tutti i rifiuti non si trovano collocati in contenitori/sacchi;

tutti i rifiuti non sono coperti da alcuna protezione, non sono interrati e quindi sono esposti alle intemperie;

il conferimento abusivo avviene quotidianamente con una certa frequenza;

la discarica abusiva risulta al momento ancora in funzione;

i rifiuti vengono quasi tutte le sere bruciati da ignoti creando nuvole di diossina che si diffondono su tutto il territorio circostante con grave pregiudizio per la salute pubblica;

la grave situazione è stata ripetutamente portata a conoscenza delle Autorità attraverso i canali social e i media locali e nazionale (servizio RAI News 24).

“Il tutto è meglio documentato nel materiale fotografico che si allega in copia. Quanto sopra affinché vengano effettuati con estrema urgenza i dovuti accertamenti e le altre attività previste per legge”.

