Reggio Calabria, definito il calendario agonistico della Scuderia Aspromonte 2024

Motori già caldi per la Scuderia Aspromonte, pronta a ripartire per la stagione agonistica 2024. La compagine reggina presieduta da Lello Pirino in questi giorni ha presentato il calendario agonistico degli slalom che saranno organizzati nel corso dell’anno: un programma fitto di eventi, con ben 5 manifestazioni organizzate sul territorio reggino.

Si partirà il 5 maggio con l’inedita gara sul tracciato di Cardeto, per poi proseguire il 2 giugno con la classica Santo Stefano-Mannoli, valida quest’anno per il trofeo italiano bicilindriche. Il 7 luglio sarà la volta della gara sullo storico tracciato di Bagaladi, mentre l’8 settembre, dopo un decennio di silenzio, i motori torneranno a rombare sul bellissimo e panoramico percorso che da Arangea conduce a Gallina.

La stagione si chiuderà il 20 ottobre con la seconda edizione dello slalom di Reggio Calabria, riproposto sul tracciato cittadino di Pentimele dopo il grande successo riscosso lo scorso dicembre.

