Reggio Calabria, sabato 13 gennaio, ore 20.30. Prima una cena da asporto in un fast food, poi una passeggiata. E le buste? “Ma sì, lasciamole buttate lì”. E così le buste sporche finiscono davanti alla vetrina di un negozio. In pieno centro. A Reggio Calabria. Un’immagine triste e vergognosa è quella che rimane di quest’oggi, come mostra la testimonianza di alcuni cittadini, i quali postano la foto.

“Questa è la fotografia alle 20,30 della inciviltà di noi cittadini, questa oggi è Reggio, mi dispiace noi genitori noi insegnanti siamo responsabili di questo sfacelo ed abbiamo ridotto la città così”. Si legge nella testimonianza. Proprio oggi, il Governatore Roberto Occhiuto ha parlato di alcuni cittadini incivili, invitando i Sindaci a maggiori controlli.