Reggio Calabria, brutto incidente questa notte sulla SP2: auto distrutta, 3 feriti ricoverati al GOM

Un incidente stradale si è verificato questa notte poco dopo le 3 sulla SP2 Bagnara – Sant’Eufemia d’Aspromonte. Il sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio, è stato autonomo. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo la propria corsa contro il muro di cinta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bagnara e di Palmi e soccorritori del 118.

A bordo della vettura erano presenti 3 persone e per tutti e tre è stato necessario il ricovero al GOM di Reggio Calabria.

