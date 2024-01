Reggio Calabria, brutto incidente sull’A2, auto ribaltata: interviene la Polizia

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A2 del Mediterraneo in provincia di Reggio Calabria e precisamente all’altezza dello svincolo di Palmi. Un’auto ha finito la propria corsa ribaltata. Il sinistro è stato autonomo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il 118 che ha trasferito il conducente dell’auto in codice giallo in ospedale.