Reggio Calabria, l’ambiente in un futuro distopico: ecco “Blu Sporco”, l’opera del reggino Polimeno

StrettoWeb

A Reggio Calabria, il Circolo Reggiosud presenta il monologo “Blu Sporco”. Si tratta di uno spettacolo monologato, di genere drammatico, con un finale però positivo, di speranza. Tratta la tematica ambientale in un futuro distopico non troppo distante dall’attuale tempo presente. Il protagonista, un uomo annichilito e assoggettato alle logiche umane, le cui emozioni vengono controllate da una pennetta USB cerebro-spinale, dovrà confrontarsi col suo alterego bambino, che si ricorda benissimo del cataclisma accaduto fuori dal bunker nel quale è relegato. Questo lo porterà ad acquisire una nuova consapevolezza.

Monologo “Blu Sporco”, da cosa nasce il testo

Il testo nasce da una riflessione profonda legata al tema della natura e dei cambiamenti climatici, una tematica alla quale l’artista si è legato anche grazie all’influenza del suo maestro di recitazione, Carlo Merlo, e cerca a sua volta di sensibilizzare il pubblico coinvolgendolo in un’esperienza che lo porta a riflettere. Il testo, ancora, nasce da un’idea: un monologo dove l’artista si immedesima nella figura di Madre Natura, rappresentata da una voce monotona e una maschera bianca, simbolo della spersonalizzazione della natura stessa e del decadimento al quale essa è sottoposta.

Ma questo monologo non bastava, l’artista voleva comunicare a tutti qualcosa di più, che lasciasse un segno più profondo. Cominciò così a prendere forma una vera e propria sceneggiatura e l’occasione per portarla il scena la prima volta si presentò durante la Green Week del 2021 promossa dalla Next Gen EU alla quale l’artista partecipò portando in scena un vero e proprio testo teatrale che incantò il pubblico. Ad oggi questo è un vero e proprio cavallo di battaglia di Giuseppe che, con la sua semplicità nella scenografia e con la velocità di esecuzione, riesce a replicare diverse volte in diversi contesti cittadini di Reggio.

Chi è Giuseppe Polimeno: la carriera dell’attore e regista reggino

Giuseppe Polimeno è un attore e artista reggino classe ’93. Sin da subito ha una spiccata propensione al teatro che lo porta a sondare e partecipare a diverse realtà artistiche attive sul territorio reggino (Officina dell’arte, Attendiamoci Onlus, Sparkling Diamonds, Associazione Dedalo). Successivamente decide di fare dell’arte un mestiere: nel 2017 si iscrive all’Accademia internazionale Clesis Arte Roma diretta dal Maestro Prof. Carlo Merlo (per 30 anni insegnante alla Silvio D’Amico) e si diploma a fine 2019. Nel 2020 il Covid dà una bella stangata al mondo dello spettacolo, ma Giuseppe non si dà per vinto e scrive numerosi testi che porta in scena in diverse realtà reggine. Tra queste sceneggiature spicca Blu Sporco, spettacolo monologato che ha affinato col tempo sino a renderlo perfetto nella sua espressione. Ad oggi Giuseppe continua anche ad avere un rapporto privilegiato con Roma, dove fa parte della Fondazione di beneficenza che porta il nome del suo maestro – la Carlo Merlo Foundation E.T.S. – per/con la quale organizza eventi di beneficenza principalmente teatrali.