Reggio Calabria, assegnati i premi del Concorso “Antonino Scopelliti” | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Sono stati assegnati questa mattina, a Reggio Calabria, i premi ai vincitori della quinta edizione del Concorso nazionale intitolato al giudice Antonino Scopelliti e rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale.

Come ogni anno, l’evento è stato occasione di memoria del magistrato Scopelliti, a cui la Fondazione è intitolata. La premiazione si è svolta presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, che ha patrocinato l’evento. Oltre che dalla Fondazione Scopelliti, il concorso è stato promosso dall’ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola).

La traccia scelta per questa quinta edizione ha preso spunto dall’Agenda ONU 2030 e l’approfondimento degli studenti ha riguardato uno degli assi principali dell’impegno della Fondazione, quello della legalità, attraverso lo sviluppo di temi legati alla sostenibilità ambientale, con proposte di miglioramento e valorizzazione di ambiente e territorio.

I vincitori

Tra i vincitori di quest’anno si annoverano: per la sezione letteraria, l’alunna Anita Lal, I.C. “Lombardo-Radice” di Catona, con l’elaborato “Il cambiamento climatico”; per la sezione social media vince lo studente Niama El Hattab, del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, con il post Instagram “La trama della vita”; la sezione artistico-figurativa vede vincitrice l’alunna Sharon Suraci, dell’I.C. “Alvaro -Scopelliti” di Reggio Calabria, con il lavoro “Terra: nel bene e nel male”.

Ai vincitori si sono poi aggiunte delle menzioni speciali, destinate agli alunni Maria Vittoria Criaco, dell’IC La Cava Di Bovalino (RC) per la sezione artistico-figurativa con il disegno “Prima E Dopo”, e a Giorgio Calabrese dell’IC “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, con l’elaborato letterario“ È il momento di agire”.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, Maria Cantone, direttore della Fondazione, il presidente nazionale di Anp, Antonello Giannelli e il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Le parole di Falcomatà

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha sottolineato “il ruolo della Fondazione Antonino Scopelliti che, attraverso la sua incessante attività, ci permette di mantenere vivo il ricordo e l’esempio di un grande uomo”. “L’evento – ha spiegato – ha posto al centro dell’attenzione la sensibilità ed il talento dei giovani di tutto il Paese e l’aver voluto coinvolgere le scuole è sicuramente il modo migliore per portare avanti l’opera ed il pensiero di chi ha pagato un prezzo altissimo nel voler combattere e sconfiggere la malavita organizzata”.

Le parole di Giannelli

“Crediamo molto in questa iniziativa, ormai sono tanti anni che partecipiamo. Ritengo che la legalità si costruisca ogni giorno, andando a scuola e quindi la scuola non è soltanto un luogo dove si vanno a studiare, ad apprendere delle nozioni astratte, ma soprattutto si impara a diventare cittadini, a crescere insieme agli altri e si imparano quelli che sono i canoni fondamentali della convivenza civile”. Così il presidente nazionale di Anp Antonello Giannelli.

Reggio Calabria, le parole di Antonello Giannelli

Scopelliti: “abbiamo coinvolto tanti ragazzi”

“La bellezza, citando Peppino Impastato, è quella intesa come strumento contro le mafie, ma anche soprattutto come legame con i territori, non solo quello calabrese ma nazionale. Anche quest’anno, infatti, hanno partecipato ragazzi da tutt’Italia, grazie al sostegno di Anp e del ministero dell’Istruzione”. Così la presidente della fondazione Antonino Scopelliti, Rosanna Scopelliti. “E’ un concorso – ha aggiunto – che ha coinvolto tantissimi ragazzi, nell’idea della cura del proprio territorio, per ritrovare la propria identità, per ritrovare la bellezza del nostro Paese partendo, in questo caso – ha concluso – dalla bellezza dei bronzi di Riace che festeggiavano il loro 50mo anno dal ritrovamento”.

Reggio Calabria, Scopelliti: "abbiamo coinvolto tanti ragazzi"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.