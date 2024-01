Reggio Calabria, novità Asili Nido e Scuole d’Infanzia: aiuti economici alle famiglie. I requisiti e come presentare domanda

StrettoWeb

Curato dall’Ambito Territoriale n°4 con Comune Capofila Melito Porto Salvo, è stato pubblicato l’avviso finalizzato a sostenere economicamente le famiglie per la frequenza dei nidi d’infanzia privati, autorizzati ed accreditati al funzionamento 0-3 anni, nonché delle scuole dell’infanzia 3-6 anni. I soggetti beneficiari del contributo sono le famiglie dei bambini residenti nell’Ambito territoriale n. 4 che comprendente i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo.

Reggio Calabria, requisiti per partecipare all’avviso di aiuto economico alle famiglie

Per poter partecipare all’avviso è necessario avere un ISEE in corso di validità non superiore a 35 mila euro e non essere beneficiari di altri rimborsi, sovvenzioni o azioni di supporto erogate dallo stesso titolo. Il contributo concesso alle famiglie, che varierà in base al valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, consentirà una riduzione del costo della retta (escluso servizio mensa) consentendo così un sostegno economico per la frequenza dei bambini ai nidi d’ infanzia ed alle scuole dell’infanzia.

Alla conclusione dell’anno scolastico il genitore/tutore/affidatario dovrà produrre al Servizio sociale del Comune, unitamente alla domanda, le fatture rilasciate dal gestore e la documentazione attestante la tracciabilità del pagamento (versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, è escluso il pagamento in contanti). La fattura dovrà recare il codice fiscale dell’alunno.

Dove inviare domanda: la situazione a Motta San Giovanni

Le domande, che saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili, dovranno essere presentate entro il prossimo 15 luglio e potranno essere consegnate in modalità cartacea presso l’Ufficio protocollo del Comune (piazza del Comune a Motta San Giovanni) o in modalità telematica alla pec s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it.

Per il comune di Motta San Giovanni sono state ventiquattro le richieste presentate lo scorso anno, tutte ammesse al contributo e in liquidazione in queste settimane per una somma complessiva di quasi 23 mila euro. Per chiarimenti ed informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Motta San Giovanni (tel. 0965718108) e scaricare l’avviso e la modulistica dal sito istituzionale ( www.comune.mottasangiovanni.rc.it).