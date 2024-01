Reggio Calabria, grande novità di ASC: ecco il 1° campionato interprofessionale di calcio a 8 | INFO

StrettoWeb

Lo Staff del settore Calcio ASC Reggio Calabria composto da Carlo Vitale, Giovanni Minniti, Amedeo Basile, Francesco Massara, Francesco Luvarà e Gianluca Letizia non lascia nulla al caso e continua a stupire con l’organizzazione di tornei di sempre più alto livello. Livello non solo in termini tecnici, ma anche di figure partecipanti ai diversi campionati che quotidianamente si svolgono sui campi ASC. Dopo la ripartenza della stagione sportiva calcistica con i suoi innumerevoli numeri in termini di partecipazione e di varietà di competizioni, dai Tornei Amatoriali ASC di Calcio Giovanile, Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 11, Over 40 di calcio a 8, Business Cup e Campionato Interforze, ormai giunti alla nona Stagione, si passa all’organizzazione dell’assolta novità del I° Campionato Interprofessionale di Calcio a 8, coinvolgente le categorie professionali calabresi rappresentative in assoluto.

Tutto quello che c’è da sapere sul 1° campionato interprofessionale di calcio a 8

Le Associazioni Sportive di Reggio Calabria composte rispettivamente dagli Ingegneri RC, Matici Food, Medici di Melito Porto Salvo, Architetti Rc 2001, Ferrovie dello Stato Manovra VSG e Farmacisti RC hanno inaugurato la stagione calcistica 2024 con l’innovativo Campionato di calcio a 8 che li vede, già in partenza, come primi assoluti per la particolarità della competizione. Già le prime gare hanno stilato la classifica parziale, all’esito della prima giornata di campionato, vedendo la ASD Ingegneri RC capolista, per essere seguita a pari merito da ASD Matici Food e ASD Medici Melito Porto Salvo, ma ancora sono da disputare le altre partite tra le squadre partecipanti, quindi i risultati sono tutt’altro che definitivi. Il settore tecnico è grato per la ampia adesione dei professionisti partecipanti, che riescono a trovare tempo per praticare sport, nonostante la peculiarità del lavoro svolto, così dando un insegnamento concreto del connubio mens sana in corpore sano.

La felicità del Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini

“Come già preannunciato la stagione sportiva ASC si sa quando inizia, ma non quando finisce”, dice il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini. “L’offerta in termini qualitativi e quantitativi di ASC Reggio Calabria in ambito calcistico è dettata dal lavoro quotidiano ed incessante di tutto lo staff tecnico del calcio ASC Reggio Calabria, grazie all’impegno profuso dei Responsabili ed i Tecnici Carlo Vitale, Francesco Massara, Giovanni Minniti, Gianluca Letizia, Francesco Luvarà e la segreteria del settore calcio con Amedeo Basile, mai soddisfatti dei risultati raggiunti, ma che ne fissano quotidianamente di nuovi per far crescere la famiglia ASC. Sono orgoglioso di questo ennesimo Campionato composto da professionisti che sapranno dare un insegnamento non puramente tecnico, ma dei valori più alti dello sport, come in primis il fair play. Massima soddisfazione quindi per quella che già si preannuncia l’ennesima stagione calcistica da incorniciare”. Agonismo e rispetto dell’avversario saranno i comuni denominatori del primo assoluto Campionato Interprofessionale di Calcio a 8 ASC, ovviamente targato ASC Reggio Calabria.

