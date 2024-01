Reggio Calabria, alunni ammessi alla fase interregionale dei Campionati Italiani di Astronomia

StrettoWeb

Si è tenuta il 6 dicembre u.s. la fase di preselezione ai Campionati Italiani di Astronomia 2024, a cui hanno partecipato anche quest’anno, nella sezione Junior 1, alcuni alunni della nostra scuola. Dei 12427 iscritti alla Preselezione sono stati selezionati un totale di 1136 studenti (411 per la categoria Junior 1, 303 per la categoria Junior 2, 231 per la categoria Senior, 191 per la categoria Master), che vengono dichiarati ammessi alla Gara Interregionale 2024.

Per l’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras” di Reggio Calabria si sono distinti gli allievi (in ordine alfabetico):

– Chirico Gabriele (3D)

– Dattola Rita (3E)

– De Cicco Giuseppe (3D)

– Laporta Giulia (3D)

– Napoli Alice (3E)

“Altri discenti hanno raggiunto il punteggio utile per essere ammessi alla fase successiva ma non sono stati selezionati poiché cinque è il numero massimo di ammissioni previsto dal bando e dal regolamento per le scuole secondarie di primo grado. Si coglie l’occasione in questa sede per rivolgere un vivo ringraziamento a tutti gli alunni che, con impegno e serietà, si sono cimentati in questa competizione e parimenti alla docente Referente prof.ssa Anna Maria Barreca e al Dipartimento Matematico-Scientifico, per le sapienti indicazioni fornite e per le attenzioni rivolte, al fine di garantire la dovuta ricaduta didattica dell’iniziativa formativa“, è quanto afferma il dirigente scolastico Ing. Giuseppe Martino.

L’elenco completo degli ammessi è consultabile al seguente link:

http://www.campionatiastronomia.it/studenti-ammessi-alla-gara-interregionale-2024/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.