Reggio Calabria, agenti della Municipale soccorrono disabile rimasto in panne con la carrozzina elettrica

Un lettore di StrettoWeb, il signor Costantino, ci ha inviato una lettera in cui si complimenta con la Polizia Locale di Reggio Calabria che nel pomeriggio ha aiutato una persona disabile in difficoltà con la carrozzina. Il signor Costantino testimonia quanto segue: “vorrei complimentarmi ed elogiare la Polizia Locale di cui spesso se ne parla poco bene, un loro equipaggio è intervenuto nel pomeriggio per soccorrere un signore diversamente abile che era rimasto in panne con la sua carrozzina elettrica evidentemente scarica. Gli agenti si sono subito prodigati per procedere a ricaricare il mezzo con l’aiuto di una prolunga allacciandosi ad un negozio poco distante, quindi poco dopo il signore ha potuto riprendere la marcia verso casa”.