Rai: Lupi, ‘sit in opposizioni teatro dell’assurdo’

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il sit-in delle opposizioni contro la Rai è come un?opera del teatro dell?assurdo di Ionescu: politici sempre presenti, dati alla mano, sulle reti del servizio pubblico e sui tg protestano contro la censura. O forse è un raduno per ricordare i tempi dell?egemonia della sinistra in Rai, che rimpiange le occupazioni ?manu militari? delle redazioni”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Anche in questo caso -aggiunge- vale il principio secondo cui le nomine della sinistra sono espressione di qualità e di professionalità, quelle del centrodestra solo occupazione di poltrone. Come per il Teatro di Roma. C?è qualcosa che non va in questo ragionamento, come nella campagna di delegittimazione della Rai e del Tg1?.

