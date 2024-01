Pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Proseguiranno dal 30 gennaio sino al 23 febbraio 2024, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM in alcuni tratti di strada del territorio di Messina.

Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito nella parte di strada oggetto di intervento, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nella rimanente parte di carreggiata stradale: 30 e 31 gennaio, tratti di via Garibaldi – corsia di marcia lato monte; 1 e 2 febbraio, tratti di via Garibaldi – corsia di marcia lato mare; 5 e 6 febbraio, tratti di corso Cavour – entrambe le corsie di marcia; 7, 8 e 9 febbraio, tratti di via La Farina – corsia di marcia lato mare; 12, 13 e 14 febbraio, tratti di viale Regina Elena – corsia lato monte; 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 febbraio, tratti di viale Regina Elena – corsia lato mare.

Nuovi stalli di sosta in un tratto di via Celi

Disposta la realizzazione di stalli per la sosta longitudinali, in adiacenza al marciapiede, nel tratto di via Celi, tra i numeri civici 71 e 73, e revocato il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, attualmente vigente in via Celi, lato est (lato mare), nel medesimo tratto.

