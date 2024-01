Pugilato, grande soddisfazione per il giovane reggino Santo Ielo: è in Nazionale Youth

StrettoWeb

La stagione 2024 non è ancora entrata nel vivo, ma i pugili dell’Amaranto Boxe hanno già ripreso l’attività in vista della ripresa delle competizioni nel primo mese dell’anno. Per qualcuno, però, ci sono già importanti novità in vista. Stiamo parlando del 16enne Santo Ielo, prodotto del vivaio della squadra reggina in cui milita ormai da quasi 10 anni. Ielo è stato convocato nella Nazionale Youth (17-18 anni) per un raduno che si terrà dal 10 al 21 gennaio presso il CNP di Assisi. Un ritiro piuttosto lungo, che lascia presagire l’arrivo di un appuntamento a livello internazionale per gli azzurrini della boxe.

Ielo, chiamato a coprire la categoria dei pesi medi (75kg), è partito quindi questo mercoledì 10 gennaio per la città umbra, dove troverà ad attenderlo anche gli altri 14 ragazzi convocati dal tecnico responsabile della categoria, Francesco Damiani, argento olimpico a Los Angeles nel 1984 e campione del mondo WBO dal 1989 al 1991. Sotto la sua guida, il reggino e gli altri migliori pugili a livello nazionale suoi coetanei inizieranno 11 giorni di intensa preparazione, probabilmente in vista dei prossimi impegni per la squadra della nazionale.

Non si tratta però certo di una novità per Ielo, che nel suo palmares annovera ormai, oltre ad una cinquantina di criterium giovanili e 24 incontri di pugilato agonistico, anche diverse esperienze con la canotta azzurra, tra cui la partecipazione ai campionati europei ed al Torneo Internazionale “Moldavian Belt”, dove ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento. Le qualità del reggino, che non ha smesso di migliorarsi allenandosi assiduamente, continuano però a non passare inosservate, e chi può dire che questo non possa essere l’anno giusto per togliersi qualche soddisfazione anche nelle competizioni ufficiali europee, oltre che nei match amichevoli internazionali in cui si è già fatto valere più volte.